LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 1200 auf 1500 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die Erwartungen an den Chipausrüster seien vor dem Geschäftsbericht zwar bereits hoch gewesen, schrieb Simon Coles am Mittwochabend. Der Auftragsrekord habe aber die Hoffnungen wahr werden lassen. Coles rechnet mit massiv steigenden Markterwartungen. Seine Empfehlung begründet er zudem mit dem Ausblick, den er für konservativ hält./ag/gl;