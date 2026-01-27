ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
ASML NV Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1270 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Duval hob am Mittwoch den sehr starken Auftragseingang des Chipausrüsters im vierten Quartal hervor. Die Ziele für 2026 lägen entsprechend über den Markterwartungen. Duval rechnete mit einer positiven Marktreaktion, wies allerdings darauf hin, dass die Aktie der europäischen Technologie-Konkurrenz in den vergangenen Monaten bereits deutlich vorweg gelaufen sei. Mit Blick auf die mittelgroßen US-Halbleiterwerte habe sie aber noch etwas Luft./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
ASML NV
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
1’270.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
1’274.40 €
Abst. Kursziel*:
-0.35%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
1’285.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
-1.20%
Analyst Name::
Alexander Duval
KGV*:
-
09:29
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
09:29
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
07:46