ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1030 auf 1400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des Aufwärtspotenzials für das operative Geschäft des Halbleiterindustrie-Ausrüsters 2026 und 2027 habe er seine Schätzungen vor der Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal nach oben korrigiert, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie lägen nun beim Gewinn je Aktie (EPS) rund 25 Prozent über den Konsensprognosen. Der Experte verwies unter anderem auf die Investitionspläne des Chipkonzerns TSMC sowie chinesischer Hersteller./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
1’400.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’127.20 €
|
Abst. Kursziel*:
24.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’113.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.70%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 fällt mittags zurück (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
19.01.26
|STOXX-Handel STOXX 50 fällt zurück (finanzen.ch)
Analysen zu ASML NV
|11:33
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:33
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:33
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.01.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07.01.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1’034.57
|-0.47%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:49
|
RBC Capital Markets
Diageo Outperform
|11:47
|
UBS AG
Santander Buy
|11:46
|
RBC Capital Markets
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|11:46
|
Barclays Capital
Santander Overweight
|11:46
|
Barclays Capital
BBVA Overweight
|11:33
|
UBS AG
ASML NV Buy
|11:31
|
Bernstein Research
Ryanair Market-Perform