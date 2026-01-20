Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’032.54
CHF
-6.91
CHF
-0.66 %
12:45:12
BRXC
20.01.2026 11:33:25

ASML NV Buy

ASML NV
1032.54 CHF -0.66%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ASML von 1030 auf 1400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des Aufwärtspotenzials für das operative Geschäft des Halbleiterindustrie-Ausrüsters 2026 und 2027 habe er seine Schätzungen vor der Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal nach oben korrigiert, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie lägen nun beim Gewinn je Aktie (EPS) rund 25 Prozent über den Konsensprognosen. Der Experte verwies unter anderem auf die Investitionspläne des Chipkonzerns TSMC sowie chinesischer Hersteller./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
1’400.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’127.20 € 		Abst. Kursziel*:
24.20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’113.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.70%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1’034.57 -0.47% ASML NV