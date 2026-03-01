|Langfristige Performance
|
01.03.2026 11:03:09
Wie viel Verlust eine Investition in Sui von vor 1 Jahr eingebracht hätte
So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Sui verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 2.831 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in SUI investiert worden wären, hätte man nun 35.32 Sui im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 31.98 USD, da Sui am 28.02.2026 0.9054 USD wert war. Damit wäre das Investment um 68.02 Prozent gesunken.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.8603 USD und wurde am 24.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4.328 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|50’244.08806
|-3.72%
|Handeln
|Vision
|0.04088
|-1.87%
|Handeln
|Ethereum
|1’468.11411
|-6.38%
|Handeln
|Ripple
|1.03740
|-4.32%
|Handeln
|Solana
|62.46948
|-5.97%
|Handeln
|Cardano
|0.21177
|-4.58%
|Handeln
|Polkadot
|1.21803
|-2.00%
|Handeln
|Chainlink
|6.63892
|-5.65%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-5.37%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-5.04%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/