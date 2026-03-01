Wie viel Verlust eine Investition in Sui von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 2.831 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in SUI investiert worden wären, hätte man nun 35.32 Sui im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 31.98 USD, da Sui am 28.02.2026 0.9054 USD wert war. Damit wäre das Investment um 68.02 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.8603 USD und wurde am 24.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4.328 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net