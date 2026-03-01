Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Langfristige Performance 01.03.2026 11:03:09

Wie viel Verlust eine Investition in Sui von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust eine Investierung in Sui von vor 1 Jahr eingebracht hätte

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Sui verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 2.831 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in SUI investiert worden wären, hätte man nun 35.32 Sui im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 31.98 USD, da Sui am 28.02.2026 0.9054 USD wert war. Damit wäre das Investment um 68.02 Prozent gesunken.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.8603 USD und wurde am 24.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4.328 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

