Wie viel eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr gekostet hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Vor 1 Jahr war ein Aptos 6.468 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in APT investiert, befänden sich nun 1’546.06 Aptos in seinem Depot. Da sich der Kurs von APT-USD gestern auf 0.9619 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’487.15 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 85.13 Prozent verkleinert.

Am 23.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.8095 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 02.03.2025 bei 6.749 USD.

Redaktion finanzen.net