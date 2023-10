NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,6 Franken belassen. Der starke Ausblick des US-Chipherstellers Intel sei eine weitere Bestätigung dafür, dass sich der PC-Markt nach der Lagerbestandskorrektur erhole, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie zur europäischen Chipbranche. Die Halbleiterindustrie sei mit sich verbessernden Nachfragetrends in einen neuen Aufwärtszyklus gestartet./ck/he;