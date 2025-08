NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram von 13 auf 14 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterkonzern arbeite mit Verkäufen bestimmter Geschäfte sowie operativen Verbesserungen beständig positiv an seiner Bilanz, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/ck;