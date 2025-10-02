ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
ams-OSRAM Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AMS-Osram mit einem Kursziel von 14,80 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies setzt in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Halbleiterbranche hauptsächlich auf STMicro, NXP und Infineon. Hier dürften sowohl die Ergebnisse als auch die Signale für das vierte Quartal besser als befürchtet ausfallen, schrieb er am Donnerstag. Denn der Geschäftszyklus drehe und die Zielvorgaben seien zurückhaltend. Bei AMS liegt Bouvignies mit seinen Prognosen für Quartalsumsatz und Marge etwas über dem Konsens./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
14.80 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.45 CHF
|
Abst. Kursziel*:
29.26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.53 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.32%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
02.10.25
|Gewinne in Zürich: SLI legt schlussendlich zu (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Donnerstagshandel in Zürich: Börsianer lassen SLI steigen (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Börse Zürich: SLI am Donnerstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Freundlicher Handel: SPI liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
29.09.25
|SIX-Handel: Das macht der SLI am Nachmittag (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Freundlicher Handel: SLI steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsende freundlich (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Handel in Zürich: SLI liegt nachmittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu ams-OSRAM AG
|07:55
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|16.09.25
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|29.07.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|16.09.25
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|29.07.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|04.08.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|29.07.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.11.23
|ams-OSRAM Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|23.07.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.25
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|11.45
|2.78%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:55
|
UBS AG
ams-OSRAM Buy
|07:54
|
UBS AG
Siltronic Neutral
|07:54
|
UBS AG
STMicroelectronics Buy
|07:53
|
UBS AG
SUSS MicroTec Neutral
|07:53
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ströer Buy
|07:52
|
UBS AG
Infineon Buy
|07:52
|
UBS AG
ASML NV Buy