NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram angesichts des Verkaufs des Unterhaltungs- und Industrielampengeschäfts auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Franken belassen. Dieser Schritt markiere einen Auftakt im Entschuldungsprozess, schrieb Janardan Menon in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/la;