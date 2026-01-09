Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|
09.01.2026 17:23:14
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag.
Der Bitcoin-Kurs kletterte um 17:10 um 0,34 Prozent auf 91.291,16 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 90.978,17 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,4 Prozent aufweist und bei 12,35 EUR notiert.
Daneben steigt Litecoin um 0,37 Prozent auf 81,54 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 81,24 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 0,47 Prozent auf 3.118,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 3.103,98 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,69 Prozent auf 636,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 631,63 US-Dollar.
Daneben steigt Ripple um 0,50 Prozent auf 2,134 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2,123 US-Dollar.
Zudem legt Monero zu. Um 1,12 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 17:10 auf 457,19 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 452,12 US-Dollar wert war.
Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,4002 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2309 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2302 US-Dollar.
Zudem gewinnt Tron am Freitagnachmittag hinzu. Um 0,69 Prozent auf 0,2967 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Tron-Kurs bei 0,2947 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 0,56 Prozent auf 896,98 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 891,99 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1420 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:10 auf 0,1429 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,66 Prozent auf 139,13 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 138,22 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 1,29 Prozent auf 14,06 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 13,88 US-Dollar.
Daneben wertet Chainlink um 17:10 auf. Es geht 0,99 Prozent auf 13,35 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 13,22 US-Dollar stand.
Währenddessen wird Sui bei 1,833 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,817 US-Dollar).Redaktion finanzen.ch
