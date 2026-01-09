Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’413 0.5%  SPI 18’489 0.4%  Dow 49’481 0.4%  DAX 25’256 0.5%  Euro 0.9321 0.1%  EStoxx50 5’996 1.6%  Gold 4’502 0.6%  Bitcoin 73’078 0.5%  Dollar 0.8012 0.3%  Öl 63.7 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Novartis1200526Idorsia36346343
Top News
DroneShield-Aktie legt zu: Forderung nach mehr US-Militärbudget stützt
Nach US-Daten: Deshalb legt der US-Dollar zum Franken und Euro zu
Bitcoin legt zu - Siebter positiver Handelstag in diesem Jahr in Sicht
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
NVIDIA-Aktie stabil: Otto Group will mit Hilfe von NVIDIA Logistik beschleunigen
Suche...
eToro entdecken

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zusammenarbeit 09.01.2026 17:18:06

NVIDIA-Aktie stabil: Otto Group will mit Hilfe von NVIDIA Logistik beschleunigen

NVIDIA-Aktie stabil: Otto Group will mit Hilfe von NVIDIA Logistik beschleunigen

Die Handelsgruppe Otto Group arbeitet mit dem US-Chipriesen NVIDIA zusammen.

NVIDIA
148.42 CHF 0.29%
Kaufen Verkaufen
NVIDIA werde die Otto Group dabei unterstützen, Logistikabläufe zu beschleunigen, teilte das deutsche Unternehmen mit. Diese Woche hatte schon der Industriekonzern Siemens eine engere Zusammenarbeit mit NVIDIA angekündigt.

Der Konzern aus Hamburg arbeitet demnach an einem Computersystem, das Logistikroboter trainiert, miteinander verbindet und steuert. Auch etwa Sortieranlagen sollen eingebunden werden.

Mit dem System "Robotic Coordination Layer" wolle die Otto Group Kosten senken, sagte der für Logistik zuständige Vorstand, Kay Schiebur. Ihm zufolge wird als Folge des Vorhabens kein Arbeitsplatz wegfallen. Die Otto Group unterhält den Angaben nach rund 120 Logistikstandorte.

NVIDIA stellt Software und Hardware bereit

NVIDIA aus dem kalifornischen Santa Clara stellt der Otto Group unter anderem Software für physikbasierte Simulationen bereit sowie Grafikprozessoren seiner Blackwell-Reihe, um diese Simulationen auszuführen. Was die Otto Group dafür an NVIDIA zahlt, wurde von den Firmen nicht mitgeteilt.

Die bei NVIDIA zuständige Vizepräsidentin für den Einzelhandel, Azita Martin, sagte anlässlich der Ankündigung, NVIDIA arbeite auch mit anderen Händlern - etwa Amazon - zusammen. Die Otto Group sei aber der erste europäische Einzelhändler, mit dem kooperiert werde.

System soll zuerst in Nordrhein-Westfalen getestet werden

Das System soll zunächst in einem Logistikzentrum von Hermes Fulfilment - das Unternehmen gehört zum Otto-Konzern - getestet werden. Das Logistikzentrum befindet sich im Nordosten Nordrhein-Westfalens in der Stadt Löhne. Von dem Zentrum habe der Dienstleister Reply einen digitalen Zwilling erstellt, also ein virtuelles Abbild.

Die Otto Group investiere einen zweistelligen Millionen-Betrag in die erste Entwicklungsphase, teilte das Unternehmen mit. Schiebur sagte, die Einführung des Systems in Löhne werde schätzungsweise sechs bis neun Monate dauern. Danach sollen weitere Standorte folgen. Langfristige Vision sei, das Lagersystem der Otto Group vollständig zu digitalisieren.

Die an der NASDAQ gelistete NVIDIA-Aktie steigt zeitweise um minimale 0,01 Proozent auf 185,07 Dollar.

/lkm/DP/nas

HAMBURG/LÖHNE (awp international)

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie im Blick: Neue Vorgaben für chinesische Bestellungen des H200-Chips

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com