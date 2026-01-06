Zuversicht in New York: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone

Am Dienstag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0.94 Prozent auf 25’639.71 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.239 Prozent stärker bei 25’462.06 Punkten in den Handel, nach 25’401.32 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 25’428.08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’655.12 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25’692.05 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 06.10.2025, den Wert von 24’978.56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21’559.50 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Microchip Technology (+ 11.65 Prozent auf 74.87 USD), Micron Technology (+ 10.02 Prozent auf 343.43 USD), NXP Semiconductors (+ 9.86 Prozent auf 245.95 USD), Lam Research (+ 6.26 Prozent auf 206.96 USD) und Axon Enterprise (+ 6.00 Prozent auf 626.65 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Tesla (-4.14 Prozent auf 432.96 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4.10 Prozent auf 157.97 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3.04 Prozent auf 214.35 USD), Comcast (-2.52 Prozent auf 27.42 USD) und AppLovin (-2.48 Prozent auf 617.24 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 41’388’914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.911 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 4.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch