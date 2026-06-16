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16.06.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagabend mit stabiler Tendenz

Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagabend mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Amazon zeigt am Dienstagabend wenig Änderung. Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 245,98 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Amazon
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Im NASDAQ-Handel kam die Amazon-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 245,98 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'143 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 249,50 USD. Die Amazon-Aktie sank bis auf 245,46 USD. Bei 248,03 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3'757'683 Amazon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 278,54 USD. Dieser Kurs wurde am 06.05.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 20,27 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Amazon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 29.04.2026 lud Amazon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Das EPS belief sich auf 2,78 USD gegenüber 1,59 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,61 Prozent auf 181.52 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 155.67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2026 erfolgen.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Eddy Galeotti / Shutterstock.com
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