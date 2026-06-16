Trading Signals: Siemens Energy: Werbetour mit Wirkung

Siemens Energy rührt die Werbetrommel. Seit Anfang Monat ist das Management auf einer Roadshow unterwegs. Nach Stationen in Zürich, München und Kopenhagen präsentiert sich das Energietechnikunternehmen in dieser Woche an zwei Konferenzen in London. Offenbar konnten die Verantwortlichen mit ihren Auftritten vor Investoren und Analysten punkten: Vergangene Woche drehte die Aktie von Siemens Energy Ende nach oben. Innert drei Tagen kam ein Kursgewinn von mehr als einem Zehntel zusammen.

Zuvor war der DAX-Titel unter Druck gestanden. Gegenüber dem Ende April erreichten Allzeithoch gab Siemens Energy um bis zu 28 Prozent nach. Neben Gewinnmitnahmen gilt die Sorge vor einem wachsenden Konkurrenzdruck als ein Grund für die Korrektur. Die japanische Mitsubishi Heavy Industrie möchte ihre Kapazitäten für die Produktion von grossen Gasturbinen deutlich erweitern. Ausserdem hat sich der Chef des US-Rivalen GE Vernova vorsichtig zum Ausbau der Rechenzentren geäussert. In den Staaten käme es wegen Problemen bei den Genehmigungen zu Verzögerungen.

Enorme Orderflut

Die jüngsten Zahlen von Siemens Energy sprechen eine andere Sprache. Für das zweite Quartal der Fiskalperiode 2026 (per 30.09.) verbuchte das Unternehmen im Kerngeschäft "Gas Services" rekordhohe Aufträge. Angetrieben wurde die Nachfrage nach Turbinen hauptsächlich durch den Bedarf in den USA. Die Ausbreitung der Künstlichen Intelligenz samt der hierfür erforderlichen Rechenzentren sorgt für einen wachsenden Strombedarf. Auch in der zweitgrössten Sparte, Netzwerktechnologie ("Grid Technologies"), gingen deutlich mehr Bestellungen ein. Siemens Energie als Ganzes hat von Januar bis März 2026 Aufträge in einem Volumen von 17.7 Milliarden Euro erhalten. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutete das ein Wachstum von 30 Prozent.

Während "Gas Services" und "Grid Technologies" auch auf der Gewinnseite stark unterwegs sind, bleibt "Siemens Gamesa" das Sorgenkind. Immerhin: Im ersten Halbjahr 2026 ist der um Sondereffekte bereinigte Verlust im Geschäft mit Windturbinen deutlich geschrumpft. Das Management um CEO Christian Bruch sieht die Sparte auf Kurs in Richtung Break-even.

Zentrale Herausforderungen

An der laufenden Roadshow dürfte Siemens Energy die zentralen Argumente für ein Investment in dem Industrietitel in den Fokus stellen: Das Unternehmen partizipiert an Megatrends wie KI, Elektrifizierung und Energiewende. Neben der Sanierung der Windsparte stellt die fristgerechte und vor allem profitable Abarbeitung des prall gefüllten Auftragsbuches die zentrale Aufgabe für das Management dar. Die Analystenzunft ist optimistisch. 2028 traut der Konsens Siemens Energy einen Gewinn je Aktie von 7.72 Euro zu. Damit würde sich der Profit gegenüber dem Niveau des vergangenen Jahres annähernd verfünffachen.

In den kommenden Monaten gibt es mehrere Gelegenheiten, für eine Überarbeitung der Schätzungen. Am 5. August präsentiert das Unternehmen die Zahlen für das dritte Quartal. Mit der Bilanz für das Gesamtjahr möchte CEO Bruch im November einen bis in das Jahr 2030 reichenden Ausblick vorlegen. Schon jetzt ist die Bewertung interessant. Siemens Energy zeigt per 2028 ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von weniger als 20. Gegenüber dem US-Rivalen GE Vernova bedeutet das einen Abschlag von mehr als einem Viertel.

Mit dem Long Mini Future können Anleger darauf setzen, dass der deutsche Large Cap den kurzfristigen Abwärtstrend knackt. Das Produkt partizipiert mit einem Hebel von aktuell 5.4 an steigenden Kursen. Der Stop-Loss liegt bei 131.6803 Euro und damit gut 15 Prozent unter dem Kurs des Basiswertes. Dieser Abstand ändert nichts an den Risiken: Sollte Siemens Energy nachgeben, drohen überproportionale Verluste.

Trading Idee Siemens Energy Basiswert Siemens Energy Produktgattung Long Mini-Future Investmentrichtung Long Emittent Leonteq ISIN / Valor CH1537204955 / 153720495 Laufzeit Open End Stand 16.06.26 08:40 Uhr Kurs Hebelprodukt 1.35 Franken Basispreis variabel 126.6156 EUR Knock-out-Schwelle 131.6803 EUR Hebel 5.35 Abstand zum Knock-out 15.29% Stop-Loss 0.75 Franken Ziel 1.90 Franken (41%)

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