Amazon Aktie 645156 / US0231351067
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukratives Amazon-Investment?
|
16.06.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amazon von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Amazon-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Amazon-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 216.10 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.463 Amazon-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 113.85 USD, da sich der Wert einer Amazon-Aktie am 15.06.2026 auf 246.02 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13.85 Prozent angezogen.
Am Markt war Amazon jüngst 2.57 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Siemens Energy: Werbetour mit Wirkung
Der Energietechnikkonzern ist auf einer Roadshow unterwegs. Offenbar mit Erfolg: Nach einer stärkeren Korrektur scheint die Aktie von Siemens Energy nach oben zu drehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amazon
|
12:59
|SpaceX leapfrogs Amazon to become world’s fourth-most valuable company (Financial Times)
|
12:59
|SpaceX leapfrogs Amazon to become world’s fourth-most valuable company (Financial Times)
|
15.06.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
15.06.26
|Amazon Aktie News: Amazon zeigt sich am Abend fester (finanzen.ch)
|
15.06.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15.06.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Montagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
15.06.26
|Amazon Aktie News: Amazon am Montagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
15.06.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.ch)