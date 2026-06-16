Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amazon von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Amazon-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 216.10 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.463 Amazon-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 113.85 USD, da sich der Wert einer Amazon-Aktie am 15.06.2026 auf 246.02 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13.85 Prozent angezogen.

Am Markt war Amazon jüngst 2.57 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch