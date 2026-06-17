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17.06.2026 07:36:15

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 850 auf 885 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rajan Sharma gab am Dienstag seinen Ausblick auf den Forschungs- und Entwicklungstag des Antikörperspezialisten am 23. Juni sowie die Ergebnisse der ALKIVIA-Studie von Vyvgart gegen die Myositis. Sharma hält das Mittel für geeignet gegen alle drei Subtypen der Muskelentzündung. Bei immunvermittelter nekrotisierender Myopathie (IMNM) gebe es aber zunächst wohl den größten Bedarf und die größten Marktchancen. Insgesamt hob Sharma seine Umsatzschätzungen für die Niederländer etwas an./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 15:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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