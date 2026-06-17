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Massiver Kapitalbedarf 17.06.2026 08:25:14

SoftBank-Aktie mit Abschlägen: OpenAI verbraucht Milliarden US-Dollar

SoftBank-Aktie mit Abschlägen: OpenAI verbraucht Milliarden US-Dollar

Neue Berichte über den hohen Kapitalverbrauch von OpenAI sorgen für Unruhe am Markt. Die SoftBank-Aktie gerät unter Druck.

• Tech-Holding verzeichnet Kursabschläge
• Berichte über massiven Kapitalbedarf bei KI-Vorreiter OpenAI
• Analysten verweisen auf langfristige Risiken kapitalintensiver Tech-Investitionen

SoftBank-Aktie unter Druck

Die Anteilsscheine der japanischen Tech-Holding SoftBank Group müssen zur Wochenmitte spürbare Verluste hinnehmen. Zeitweise verlieren sie an ihrer Heimatbörse in Tokio 2,89 Prozent auf 6'895 Yen. Marktbeobachter führen diese Schwäche primär auf wachsende Sorgen im Hinblick auf das Beteiligungsportfolio des Konzerns zurück. Das Unternehmen, das unter der Leitung von Masayoshi Son für seine aggressiven Wetten auf zukunftsweisende Technologien bekannt ist, gerät damit in defensives Fahrwasser. Die jüngste Kursentwicklung verdeutlicht, dass die extremen Bewertungen im KI-Sektor zunehmend kritischer hinterfragt werden.

Kostendruck bei OpenAI: Die Schattenseiten des KI-Booms

Der Haupttreiber für die aktuelle Skepsis der Investoren dürfte in Berichten über die finanzielle Situation des KI-Pioniers OpenAI liegen, an dem die SoftBank Group massgeblich über ihren Vision Fund beteiligt ist. Nach Informationen von Branchen-Insidern, die dem US-Fachmagazin "The Information" vorliegen, kämpft der Entwickler von ChatGPT mit rasant steigenden Betriebskosten für Rechenzentren und die Ausbildung neuer Sprachmodelle. Im ersten Quartal 2026 habe OpenAI 3,7 Milliarden US-Dollar - und damit mehr als die Hälfte seines Umsatzes von 5,7 Milliarden US-Dollar - verbraucht, wie "The Information" unter Berufung auf Dokumente berichtete, die das Unternehmen seinen Aktionären zur Verfügung gestellt hatte. Die Aufwendungen für die Infrastruktur drohen die ohnehin ambitionierten Umsatzprognosen des Startups kurzfristig zu übertreffen. Da die Weiterentwicklung der Technologie immer kapitalintensiver wird, drohen den bestehenden Grossaktionären fortlaufende Verwässerungseffekte oder die Notwendigkeit massiver Kapitalspritzen. Diese Dynamik schürt am Markt die Angst, dass die Profitabilität von OpenAI deutlich später eintreten könnte als ursprünglich von den Geldgebern kalkuliert.

Fazit für Anleger

Die jüngsten Kursverluste der SoftBank-Aktie könnten ein erstes Warnsignal dafür sein, dass die Euphorie rund um das Thema künstliche Intelligenz einer realistischeren Bewertung weichen dürfte. Für Marktteilnehmer dürfte das Chance-Risiko-Profil der Tech-Holding volatiler werden, da der Erfolg des Unternehmens zunehmend von der extrem kapitalintensiven Entwicklung einzelner Beteiligungen wie OpenAI abhängen dürfte. Anleger sollten daher genau beobachten, ob die Kostendynamik im KI-Sektor zeitnah durch entsprechende Monetarisierungsstrategien aufgefangen werden kann.

Julia Walter, Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JarTee / Shutterstock.com
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