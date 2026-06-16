Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’762 0.3%  SPI 19’409 0.2%  Dow 52’000 0.6%  DAX 24’910 0.1%  Euro 0.9193 -0.2%  EStoxx50 6’257 0.5%  Gold 4’327 -0.1%  Bitcoin 52’076 0.1%  Dollar 0.7922 -0.1%  Öl 78.8 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SoftBank-Aktie mit Abschlägen: OpenAI verbraucht Milliarden US-Dollar
AUTO1-Aktie: Starkes Wachstum über beide Geschäftssegmente hinweg erwartet
Nach der Schwächephase: Worauf es beim Goldpreis jetzt ankommt
ALSO-Aktie: KI-Programm beschleunigt
lastminute.com-Aktie: Stellenabbau und KI-Transformation angekündigt
Suche...
eToro entdecken

BMW Aktie 324410 / DE0005190003

60.46
CHF
-1.04
CHF
-1.69 %
16.06.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.06.2026 07:45:16

BMW Kaufen

BMW
61.70 CHF -3.24%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von BMW von 94 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit einer deutlichen Prognosesenkung wegen der Marktschwäche in China und des Iran-Konflikts habe das BMW-Management unter neuer Führung den Markt überrascht, schrieb Michael Punzet am Mittwoch nach der Mitteilung des Autobauers. Zusätzliche Kosten- und Effizienzmaßnahmen führten zu negativen Einmaleffekten im zweiten Halbjahr. Punzet passte seine operativen Annahmen nach der vom Ausmaß her überraschenden Gewinnwarnung spürbar nach unten an und geht davon aus, dass die Konsenserwartungen ebenfalls in den kommenden Tagen deutlich sinken werden./rob/ajx/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 07:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 07:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BMW AG Kaufen
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
62.30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
62.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Punzet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BMW AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?