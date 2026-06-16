BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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BMW Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von BMW von 94 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit einer deutlichen Prognosesenkung wegen der Marktschwäche in China und des Iran-Konflikts habe das BMW-Management unter neuer Führung den Markt überrascht, schrieb Michael Punzet am Mittwoch nach der Mitteilung des Autobauers. Zusätzliche Kosten- und Effizienzmaßnahmen führten zu negativen Einmaleffekten im zweiten Halbjahr. Punzet passte seine operativen Annahmen nach der vom Ausmaß her überraschenden Gewinnwarnung spürbar nach unten an und geht davon aus, dass die Konsenserwartungen ebenfalls in den kommenden Tagen deutlich sinken werden./rob/ajx/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Kaufen
|
Unternehmen:
BMW AG
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Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
62.30 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
62.30 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Michael Punzet
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KGV*:
-
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