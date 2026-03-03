ALSO-Aktie stärker: Aktienrückkaufprogramm gestartet

Der Rückkauf erfolgt zu Marktpreisen über die erste Handelslinie, heisst es in einer Mitteilung des IT-Grosshändlers ALSO vom Dienstag. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses entspreche das Programm rund 5 Prozent der Marktkapitalisierung.

Die zurückgekauften Aktien sollen zur Finanzierung potenzieller Akquisitionen, Erhöhung der Liquidität sowie für langfristige, performancebasierte Vergütungsprogramme eingesetzt werden.

Die ALSO-Aktie notiert an der SIX zwischenzeitlich 4,04 Prozent höher bei 169,80 CHF.

awp-robot/ys

Emmen (awp)