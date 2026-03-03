ALSO Aktie 2459027 / CH0024590272
03.03.2026 09:50:00
ALSO-Aktie stärker: Aktienrückkaufprogramm gestartet
ALSO setzt ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 120 Millionen Euro um. Start ist für den 12. März 2026 vorgesehen.
ALSO vom Dienstag. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses entspreche das Programm rund 5 Prozent der Marktkapitalisierung.
Die zurückgekauften Aktien sollen zur Finanzierung potenzieller Akquisitionen, Erhöhung der Liquidität sowie für langfristige, performancebasierte Vergütungsprogramme eingesetzt werden.Die ALSO-Aktie notiert an der SIX zwischenzeitlich 4,04 Prozent höher bei 169,80 CHF.
awp-robot/ys
Emmen (awp)
Bildquelle: ALSO Group
