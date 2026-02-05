Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Alphabet A (ex Google) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die A-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet von 375 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Einzig die massive Erhöhung der Investitionen halte die Aktien davon ab, nach dem erstklassigen Bericht weiter zu steigen, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Für solche Zahlen brauche man eine größere Tabelle. Der Experte hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen an und kappte seine Cashflow-Prognose./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:17 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:17 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 400.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 333.04 		Abst. Kursziel*:
20.11%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 333.11 		Abst. Kursziel aktuell:
20.08%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

