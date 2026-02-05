NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die A-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet von 375 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Einzig die massive Erhöhung der Investitionen halte die Aktien davon ab, nach dem erstklassigen Bericht weiter zu steigen, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Für solche Zahlen brauche man eine größere Tabelle. Der Experte hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen an und kappte seine Cashflow-Prognose./rob/ag/tih;