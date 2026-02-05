Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
Alphabet A (ex Google) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die A-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet von 375 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Einzig die massive Erhöhung der Investitionen halte die Aktien davon ab, nach dem erstklassigen Bericht weiter zu steigen, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Für solche Zahlen brauche man eine größere Tabelle. Der Experte hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen an und kappte seine Cashflow-Prognose./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
$ 400.00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 333.04
Abst. Kursziel*:
20.11%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 333.11
Abst. Kursziel aktuell:
20.08%
Analyst Name::
Brad Erickson
KGV*:
-
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|08:34
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|07:35
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
