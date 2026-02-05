Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
254.08CHF
-5.70CHF
-2.19 %
09:15:31
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.02.2026 07:35:38
Alphabet A (ex Google) Buy
Alphabet A
254.08 CHF -2.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal habe gezeigt, dass sich die KI-Investitionen auszahlten, sowohl im Cloud-Geschäft als auch bei den Werbeumsätzen, schrieb Brent Thill in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die für 2026 avisierten Ausgaben seien die höchsten unter allen Hyperscalern./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 21:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 400.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 333.04
|
Abst. Kursziel*:
20.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 333.11
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.08%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|08:34
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|07:35
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|08:34
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|07:35
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|08:34
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|07:35
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|20.01.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|03.09.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|254.08
|-2.19%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:34
|
Barclays Capital
Alphabet A Overweight
|08:29
|
RBC Capital Markets
BBVA Sector Perform
|08:25
|
RBC Capital Markets
Siemens Healthineers Outperform
|08:24
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Healthineers Overweight
|07:45
|
JP Morgan Chase & Co.
HSBC Holdings Neutral
|07:42
|
UBS AG
L'Oréal Buy
|07:40
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Symrise Hold