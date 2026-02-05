Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Alphabet A Aktie

254.08
CHF
-5.70
CHF
-2.19 %
09:15:31
BRXC
05.02.2026 07:35:38

Alphabet A (ex Google) Buy

Alphabet A
254.08 CHF -2.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal habe gezeigt, dass sich die KI-Investitionen auszahlten, sowohl im Cloud-Geschäft als auch bei den Werbeumsätzen, schrieb Brent Thill in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die für 2026 avisierten Ausgaben seien die höchsten unter allen Hyperscalern./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 21:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 400.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 333.04 		Abst. Kursziel*:
20.11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 333.11 		Abst. Kursziel aktuell:
20.08%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

08:34 Alphabet A Overweight Barclays Capital
07:35 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
07:32 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
02.02.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
