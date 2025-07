NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 210 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Voraussetzungen für einen positiven Bericht zum zweiten Quartal seien günstig, schrieb Brent Thill in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Hürden lägen niedrig und die Signale für das Werbegeschäft seien besser als befürchtet./rob/ag/zb;