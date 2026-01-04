Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
04.01.2026 14:45:00
So stuften die Analysten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im vergangenen Monat ein
Alphabet A
247.12 CHF 0.08%
Alphabet A (ex Google) Experten haben ihre Einschätzung der Alphabet A (ex Google)-Aktie veröffentlicht.
8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 358,50 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Alphabet A (ex Google) auf 313,00 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|385,00 USD
|23,00
|12.12.2025
|RBC Capital Markets
|315,00 USD
|0,64
|02.12.2025
