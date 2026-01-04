Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059

Analystenmeinung 04.01.2026 14:45:00

So stuften die Analysten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im vergangenen Monat ein

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Novartis-Aktie im abgelaufenen Monat.

Alphabet A
247.12 CHF 0.08%
Kaufen Verkaufen

Alphabet A (ex Google) Experten haben ihre Einschätzung der Alphabet A (ex Google)-Aktie veröffentlicht.

8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 358,50 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Alphabet A (ex Google) auf 313,00 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.385,00 USD23,0012.12.2025
RBC Capital Markets315,00 USD0,6402.12.2025

Bildquelle: Naypong / Shutterstock.com,JPstock / Shutterstock.com