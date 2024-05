ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Allianz nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 287 Euro belassen. Der Versicherer sei trotz kleiner Schwächen stark ins Jahr gestartet und habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Will Hardcastle am Mittwoch in einer ersten Reaktion./gl/stw;