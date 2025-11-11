Akzo Nobel Aktie 857349 / NL0000009132
Akzo Nobel Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Für gut drei Viertel der von ihm beobachteten Chemieunternehmen lägen seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2026 unter den Konsensprognosen, schrieb Chris Counihan in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt sei der Sektor indes günstig bewertet. Dabei seien defensive günstiger als zyklische Unternehmen und dürften gleichzeitig ein höheres organisches Wachstum ausweisen. Akzo Nobel sei in der Vergangenheit zögerlich bei Veränderungen im Portfolio und der Monetarisierung von Aktivitäten zur Maximierung der Anlegerausschüttungen gewesen. Mit dem Einstieg des aktivistischen Finanzinvestors Cevian, der vom Konzernchef offenbar begrüßt worden sei, könnte sich das aber ändern. Gleichzeitig gebe es jedoch operative und rechtliche Herausforderungen./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
59.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
-
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
-
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Chris Counihan
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|07:43
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
