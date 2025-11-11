Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Akzo Nobel Aktie 857349 / NL0000009132

11.11.2025 07:43:15

Akzo Nobel Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Für gut drei Viertel der von ihm beobachteten Chemieunternehmen lägen seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2026 unter den Konsensprognosen, schrieb Chris Counihan in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt sei der Sektor indes günstig bewertet. Dabei seien defensive günstiger als zyklische Unternehmen und dürften gleichzeitig ein höheres organisches Wachstum ausweisen. Akzo Nobel sei in der Vergangenheit zögerlich bei Veränderungen im Portfolio und der Monetarisierung von Aktivitäten zur Maximierung der Anlegerausschüttungen gewesen. Mit dem Einstieg des aktivistischen Finanzinvestors Cevian, der vom Konzernchef offenbar begrüßt worden sei, könnte sich das aber ändern. Gleichzeitig gebe es jedoch operative und rechtliche Herausforderungen./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:10 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Akzo Nobel N.V. Hold
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
Jefferies & Company Inc.
59.00 €
Rating jetzt:
Hold
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Chris Counihan
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

