Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

Volkswagen (VW) vz-Analyse im Blick 22.01.2026 11:37:44

UBS AG: Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält Neutral

UBS AG: Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält Neutral

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Volkswagen (VW) vz-Papiers durch UBS AG-Analyst Patrick Hummel.

Volkswagen
96.24 CHF 4.90%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen nach Eckdaten zum vierten Quartal 2024 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der überraschend hohe Free Cashflow belege, dass die Wolfsburger bei den Kapitalausgaben Disziplin an den Tag legten, schrieb Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Autobauer sei auf gutem Weg, die Vorgaben für den Free Cashflow und die Profitabilität in diesem Jahr zu erreichen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:21 Uhr in Grün und gewann 4.8 Prozent auf 103.65 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 8.35 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 724’583 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 0.1 Prozent zu. Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.03.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com

