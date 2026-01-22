Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Volkswagen (VW) vz-Analyse im Blick
|
22.01.2026 11:37:44
UBS AG: Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält Neutral
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Volkswagen (VW) vz-Papiers durch UBS AG-Analyst Patrick Hummel.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen nach Eckdaten zum vierten Quartal 2024 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der überraschend hohe Free Cashflow belege, dass die Wolfsburger bei den Kapitalausgaben Disziplin an den Tag legten, schrieb Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Autobauer sei auf gutem Weg, die Vorgaben für den Free Cashflow und die Profitabilität in diesem Jahr zu erreichen.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:21 Uhr in Grün und gewann 4.8 Prozent auf 103.65 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 8.35 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 724’583 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 0.1 Prozent zu. Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.03.2026 erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
10:34
|Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Neutral (finanzen.ch)
|
10:13
|Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
09:24
|Barclays Capital verleiht Volkswagen (VW) vz-Aktie Overweight in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
21.01.26
|NACHBÖRSE/XDAX +1,3% auf 24.869 Pkt - VW und Deutsche Börse gesucht (Dow Jones)
|
21.01.26
|VW reports stronger cash flow after cutting spending (Financial Times)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|10:48
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|09:43
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:22
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|06:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10:48
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|09:43
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:22
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|06:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|09:22
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|06:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|10:48
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|09:43
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:44
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: SMI fester -- DAX höher -- Märkte in Fernost schliesslich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.