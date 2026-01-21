Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
DroneShield-Aktie sackt dennoch ab: Neue Software-Updates versprechen Systemverbesserungen
Hyundai-Aktie legt zweistellig zu: Robotikfantasie sorgt für neues Rekordhoch
NVIDIA-Aktie: Das steckt wirklich hinter dem Groq-Deal
Amazon-Aktie stabil: Chef warnt vor hohen Zöllen - US-Verbraucherpreise könnten steigen
UBS-Aktie im Blick: Doku beleuchtet den Adoboli-Betrugsskandal von 2012
Vor Kennzahlen 21.01.2026 12:32:00

Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Diese Kennzahlen prognostizieren Experten für die Alcoa-Bilanz.

Alcoa
49.48 CHF 1.70%
Alcoa äussert sich am 22.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Alcoa im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,926 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,760 USD je Aktie gewesen.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 17,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,98 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,28 Milliarden USD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,56 USD, gegenüber 0,260 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 12,72 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 12,18 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

