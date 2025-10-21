Akzo Nobel Aktie 857349 / NL0000009132
22.10.2025 11:14:09
Akzo Nobel Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis des Lackherstellers entspreche den Markterwartungen, schrieb Geoff Haire am Mittwoch nach den Zahlen. Die Jahresziele seien bestätigt worden./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
