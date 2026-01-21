Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.01.2026 10:48:49

Volkswagen (VW) vz Neutral

Volkswagen
96.24 CHF 4.90%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen nach Eckdaten zum vierten Quartal 2024 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der überraschend hohe Free Cashflow belege, dass die Wolfsburger bei den Kapitalausgaben Disziplin an den Tag legten, schrieb Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Autobauer sei auf gutem Weg, die Vorgaben für den Free Cashflow und die Profitabilität in diesem Jahr zu erreichen./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
104.15 € 		Abst. Kursziel*:
-8.79%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
103.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.17%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:48 Volkswagen Neutral UBS AG
09:43 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:22 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
08:31 Volkswagen Overweight Barclays Capital
06:44 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
