Akzo Nobel Aktie 857349 / NL0000009132

24.10.2025 07:12:04

Akzo Nobel Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Zahlen zum dritten Quartal von 75 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lackehersteller vollziehe den notwendigen Übergang zu einem schlankeren Konzern, schrieb Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser sei dann besser an Wachstum bei niedrigeren Volumina angepasst. In den kommenden zwei bis drei Jahren könnten die Niederländer zudem das Geschäft mit Dekofarben veräußern./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Buy
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse