AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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AIXTRON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 54,50 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die erste Etappe auf dem mehrjährigen Wachstumsweg des Anlagenbauers für die Chipbranche sei am Markt inzwischen recht gut verstanden worden, schrieb Craig McDowell am Dienstagabend. Die nächsten Schritte mit Treibern wie Galliumnitrid-Plattformen (GaN) und Siliziumkarbid-Anlagen (SiC) werde derweil noch unterschätzt. McDowell hob seine Schätzungen an und sieht sich 2028 beim Umsatz 25 Prozent über dem Konsens und beim operativen Ergebnis sogar 60 Prozent. Die Aixtron-Aktie sei dabei etwa ein Viertel günstiger als die der Halbleiteranlagen-Konkurrenz./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
56.46 €
|
Abst. Kursziel*:
23.98%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
57.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.81%
|
Analyst Name::
Craig A McDowell
|
KGV*:
-
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