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AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6

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29.05.2026
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01.06.2026 06:19:18

AIXTRON SE Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" belassen. Janardan Menon stattete zahlreichen europäischen Halbleiterunternehmen in dieser Woche einen Besuch ab, wie er am Sonntag schrieb. Alle seien ziemlich optimistisch gewesen hinsichtlich der KI-bezogenen Nachfrage und eines zyklischen Aufschwungs der Branche. Der aus der Berichtssaison ersichtliche positive Trend aus dem ersten Quartal habe sich im zweiten fortgesetzt. Für Aixtron habe sich die Berechenbarkeit der Kundenaktivitäten zuletzt noch verbessert./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 12:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 12:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
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AIXTRON SE 		Analyst:
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Janardan Menon 		KGV*:
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29.05.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
19.05.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
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07.05.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
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