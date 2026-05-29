AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AIXTRON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" belassen. Janardan Menon stattete zahlreichen europäischen Halbleiterunternehmen in dieser Woche einen Besuch ab, wie er am Sonntag schrieb. Alle seien ziemlich optimistisch gewesen hinsichtlich der KI-bezogenen Nachfrage und eines zyklischen Aufschwungs der Branche. Der aus der Berichtssaison ersichtliche positive Trend aus dem ersten Quartal habe sich im zweiten fortgesetzt. Für Aixtron habe sich die Berechenbarkeit der Kundenaktivitäten zuletzt noch verbessert./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.72 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
29.05.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
29.05.26
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.05.26
|Börse Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
28.05.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
28.05.26
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.05.26
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der MDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
28.05.26
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der TecDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
28.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu AIXTRON SE
|06:19
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:19
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:19
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.05.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|04.05.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|01.05.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|51.92
|-1.22%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:24
|
Jefferies & Company Inc.
Pfizer Buy
|07:29
|
RBC Capital Markets
Inditex Outperform
|07:28
|
RBC Capital Markets
Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|07:14
|
JP Morgan Chase & Co.
Pfizer Neutral
|07:13
|
JP Morgan Chase & Co.
GSK Underweight
|07:08
|
JP Morgan Chase & Co.
AstraZeneca Overweight
|07:07
|
JP Morgan Chase & Co.
Merck Overweight