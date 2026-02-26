AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
22.91CHF
1.35CHF
6.26 %
13:18:42
SWX
26.02.2026 12:03:45
AIXTRON SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Overweight" belassen. Der Auftragseingang sei sehr stark gewesen, schrieb Simon Coles am Donnerstag nach den Zahlen. Die Signale für das erste Quartal seien etwas mau, aber an der Anlagestory ändere sich nichts./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
Unternehmen:
AIXTRON SE
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
25.34 €
Abst. Kursziel*:
-1.34%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
25.35 €
Abst. Kursziel aktuell:
-1.38%
Analyst Name::
Simon Coles
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse