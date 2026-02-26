AIXTRON 23.20 CHF 5.16% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Overweight" belassen. Der Auftragseingang sei sehr stark gewesen, schrieb Simon Coles am Donnerstag nach den Zahlen. Die Signale für das erste Quartal seien etwas mau, aber an der Anlagestory ändere sich nichts./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.