AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
9.37CHF
0.12CHF
1.30 %
28.06.2019
SWX
20.10.2025 13:13:33
AIXTRON SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aixtron auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14,60 Euro belassen. Die vom Spezialanlagenbauer gesenkten Ziele und maue Branchensignale könnten Investoren womöglich als Einstiegsgelegenheit begreifen angesichts der aktuellen Bewertung und des Augenmerks auf eine mögliche Erholung im Jahr 2026, schrieb Gareth Jenkins in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AIXTRON SE
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
14.60 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
12.98 €
Abst. Kursziel*:
12.52%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
12.72 €
Abst. Kursziel aktuell:
14.83%
Analyst Name::
Gareth Jenkins
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
