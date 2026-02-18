Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Die Auslieferziele für 2026 seien nun definiert und für den A320-Jet gebe es jetzt eine klarere mittelfristige Produktionsprognose, schrieb Milene Kerner am Donnerstag. Damit habe der Flugzeugbauer eine wichtige Unsicherheitsquelle beseitigt. Der Fokus könne sich nun wieder auf die Steigerung der Produktion und das Wachstum im Verteidigungsbereich richten./rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
193.76 €
|
Abst. Kursziel*:
13.54%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
191.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.07%
|
Analyst Name::
Milene Kerner
|
KGV*:
-