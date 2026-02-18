LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Die Auslieferziele für 2026 seien nun definiert und für den A320-Jet gebe es jetzt eine klarere mittelfristige Produktionsprognose, schrieb Milene Kerner am Donnerstag. Damit habe der Flugzeugbauer eine wichtige Unsicherheitsquelle beseitigt. Der Fokus könne sich nun wieder auf die Steigerung der Produktion und das Wachstum im Verteidigungsbereich richten./rob/ag;