Airbus SE Overweight

Airbus
173.14 CHF -4.70%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Die Auslieferziele für 2026 seien nun definiert und für den A320-Jet gebe es jetzt eine klarere mittelfristige Produktionsprognose, schrieb Milene Kerner am Donnerstag. Damit habe der Flugzeugbauer eine wichtige Unsicherheitsquelle beseitigt. Der Fokus könne sich nun wieder auf die Steigerung der Produktion und das Wachstum im Verteidigungsbereich richten./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
193.76 € 		Abst. Kursziel*:
13.54%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
191.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.07%
Analyst Name::
Milene Kerner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse