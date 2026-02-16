Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 234 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Douglas Harned sieht keine großen Risiken mehr, was die anstehenden Jahreszahlen betrifft. 2026 seien die von Analysten angenommenen Auslieferungen für den Flugzeugbauer aber eine Herausforderung, schrieb er am Montag. Er selbst kürzte seine Annahme von ehemals 900 auf 865 Jets, während der Konsens bei 910 liege./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
234.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
192.28 €
|
Abst. Kursziel*:
21.70%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
193.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.86%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
