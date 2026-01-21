Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus in einem Branchen-Ausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal von 240 auf 235 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Angesichts der jüngsten Stärke vieler Aktien aus den Luftfahrt- und Rüstungsindustrien und der bereits erhöhten Erwartungen sieht Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein gewisses Enttäuschungsrisiko. Er verwies dabei im Luftfahrtbereich auch auf die vorhandenen Zollrisiken. Airbus zählt er zu den Unternehmen, die ihm mit Blick auf den Quartalsbericht Sorgen machen./tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:51 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
235.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
205.20 €
|
Abst. Kursziel*:
14.52%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
208.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.85%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
