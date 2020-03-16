Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’981 0.4%  SPI 17’834 0.3%  Dow 47’955 0.2%  DAX 24’088 0.3%  Euro 0.9387 0.2%  EStoxx50 5’726 0.0%  Gold 4’210 0.3%  Bitcoin 73’944 1.9%  Dollar 0.8055 0.1%  Öl 62.9 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Swiss Re12688156Nestlé3886335Roche1203204Helvetia Baloise46664220Novartis1200526Idorsia36346343Partners Group2460882
Top News
Was Analysten von der Zalando-Aktie erwarten
FTSE 100-Wert Associated British Foods-Aktie: Diese Dividendenausschüttung erhalten Associated British Foods-Aktionäre
GLOBALFOUNDRIES-Aktie höher: Kooperation mit LEAG soll Kohlearbeiter für Chipproduktion qualifizieren
Rolls-Royce-Aktie höher: Konzern liefert über 300 Motoren für Leopard-Panzer
VanEck-Chef skeptisch: Kann der Bitcoin angesichts von Quantencomputer-Risiken bestehen?
Suche...
eToro entdecken

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

70.36
CHF
-80.48
CHF
-53.35 %
16.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.12.2025 12:44:15

Airbus SE Kaufen

Airbus
185.49 CHF 0.19%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus von 243 auf 238 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Qualitätsprobleme bei Rumpfverkleidungen seien eher ein temporäres als ein strukturelles Thema, schrieb Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn daher im Gesamtjahr weniger Flugzeugauslieferungen angestrebt würden, seien die finanziellen Ziele bestätigt worden. Er sieht daher keinen Anpassungsbedarf für den Analystenkonsens. Da der Prozess der Produktionssteigerungen gebremst werde, reduzierte er selbst seine Annahmen für die künftigen Auslieferungen./rob/tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Airbus SE Kaufen
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
197.44 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
197.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Airbus SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:44 Airbus Kaufen DZ BANK
05.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
05.12.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
04.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 70.36 -53.35% Airbus SE