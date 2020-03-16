Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
Airbus SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Airbus von 243 auf 238 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Qualitätsprobleme bei Rumpfverkleidungen seien eher ein temporäres als ein strukturelles Thema, schrieb Holger Schmidt in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn daher im Gesamtjahr weniger Flugzeugauslieferungen angestrebt würden, seien die finanziellen Ziele bestätigt worden. Er sieht daher keinen Anpassungsbedarf für den Analystenkonsens. Da der Prozess der Produktionssteigerungen gebremst werde, reduzierte er selbst seine Annahmen für die künftigen Auslieferungen./rob/tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Airbus SE
|12:44
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
