Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’820 0.1%  SPI 19’028 0.0%  Dow 49’663 0.3%  DAX 25’040 -0.9%  Euro 0.9123 0.1%  EStoxx50 6’058 -0.8%  Gold 4’990 0.3%  Bitcoin 51’681 0.6%  Dollar 0.7736 0.1%  Öl 71.3 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539UBS24476758ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Renault-Aktie sackt ab: Autobauer erwartet niedrigere Marge 2026
Rio Tinto-Aktie tiefer: Eisenerzpreise drücken Gewinn - Fusionspläne mit Glencore gescheitert
NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum hohe KI-Investitionen nicht automatisch Rückenwind bringen
SNB-Aktie gefragt: Nationalbank definiert Rahmen für Erweiterte Liquiditätsfazilität
Rheinmetall-Aktie fester: Gemeinschaftsunternehmen Nitrochemie investiert Millionen in Standort Wimmis
Suche...

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

170.35
CHF
-11.34
CHF
-6.24 %
11:09:30
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.02.2026 09:11:54

Airbus SE Buy

Airbus
170.35 CHF -6.24%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 seien solide gewesen, schrieb Sam Burgess am Donnerstag nach dem Bericht. Der Auslieferungsausblick auf 2026 sei geprägt von Problemen in der Lieferkette. Dank des starken operativen Verlaufs im Vorjahr könnten die Anleger ihn aber auch als konservativ interpretieren./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
240.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
189.48 € 		Abst. Kursziel*:
26.66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
186.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.42%
Analyst Name::
Sam Burgess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse