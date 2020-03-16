Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
70.36CHF
-80.48CHF
-53.35 %
16.03.2020
SWX
30.10.2025 07:58:26
Airbus SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus nach Quartalszahlen von 220 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern habe in allen Bereichen Stärke gezeigt, weshalb er nun mit Blick auf die Margen entspannter sei und seine diesbezüglichen Schätzungen anhebe, schrieb Ian Douglas-Pennant in seiner Reaktion am Donnerstag. Der Margenausblick für 2025 dürfte sich als konservativ erweisen./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 23:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
240.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
209.40 €
Abst. Kursziel*:
14.61%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
213.10 €
Abst. Kursziel aktuell:
12.62%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Airbus SE
29.10.25
|NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 24.115 Punkte - Airbus etwas fester (Dow Jones)
29.10.25
|Airbus auf Kurs trotz knapper Triebwerke - Boeing mit Milliardenverlust (AWP)
29.10.25