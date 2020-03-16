|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 21:47:40
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die Juli-Auslieferungen des Flugzeugbauers von 67 an der Zahl bedeuteten im Jahresvergleich in Minus von 13 Prozent, deckten sich aber mit ihren Erwartungen, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Airbus SE
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
225.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
177.60 €
Abst. Kursziel*:
26.69%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
177.64 €
Abst. Kursziel aktuell:
26.66%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
