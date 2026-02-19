Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
Air Liquide Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach dem Bericht zum zweiten Geschäftshalbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 189 Euro belassen. Die Ergebnisse des Gasekonzerns hätten mehr von der Zuverlässigkeit geboten, die Anleger vom Unternehmen erwarteten, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bekräftigt seine positive Empfehlung - vor allem wegen des beschleunigten Wachstums im Geschäftsbereich Elektronics und der weiterhin soliden Geschäftsentwicklung./rob/tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
189.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
173.66 €
Abst. Kursziel*:
8.83%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
174.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
8.50%
Analyst Name::
James Hooper
KGV*:
-
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|11:02
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|10:59
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08:50
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
