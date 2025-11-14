AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
8.78CHF
-0.12CHF
-1.38 %
10:20:35
BRXC
17.11.2025 08:54:22
AIR France-KLM Neutral
AIR France-KLM
8.78 CHF -1.38%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 14,25 auf 11,05 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal der Fluggesellschaft sei schwächer gewesen als erwartet, es habe aber auch Positives gegeben, schrieb Jarrod Castle am Freitagnachmittag. So schnitten Premium-Buchungen erneut besser als die für Economy-Plätze./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 15:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral
Unternehmen:
AIR France-KLM
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
11.05 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
9.60 €
Abst. Kursziel*:
15.06%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
9.58 €
Abst. Kursziel aktuell:
15.32%
Analyst Name::
Jarrod Castle
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AIR France-KLM
06.11.25
|Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost (Financial Times)
05.11.25
|Ausblick: AIR France-KLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
31.10.25
|So schätzen die Analysten die AIR France-KLM-Aktie im Oktober 2025 ein (finanzen.net)
22.10.25
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
30.09.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der AIR France-KLM-Aktie ein (finanzen.net)
31.08.25
|Analysten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial (finanzen.net)
31.07.25
|AIR France-KLM-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli (finanzen.net)
31.07.25
|Air Europa: Air France-KLM steigt aus, Lufthansa zögert - Aktien höher (AWP)
Analysen zu AIR France-KLM
|08:54
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|12.11.25
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
