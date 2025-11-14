Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 14,25 auf 11,05 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal der Fluggesellschaft sei schwächer gewesen als erwartet, es habe aber auch Positives gegeben, schrieb Jarrod Castle am Freitagnachmittag. So schnitten Premium-Buchungen erneut besser als die für Economy-Plätze./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 15:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
11.05 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
9.60 € 		Abst. Kursziel*:
15.06%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
9.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.32%
Analyst Name::
Jarrod Castle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIR France-KLM

Analysen zu AIR France-KLM

08:54 AIR France-KLM Neutral UBS AG
12.11.25 AIR France-KLM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
07.11.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
07.11.25 AIR France-KLM Neutral JP Morgan Chase & Co.
