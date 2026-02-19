AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
AIR France-KLM Market-Perform
AIR France-KLM
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving schrieb am Donnerstag, die Fluggesellschaftsgruppe habe gewinnseitig die Erwartungen übertroffen. Auch 2026 bewege sie sich in die richtige Richtung./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
