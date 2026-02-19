Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770

12.08
CHF
1.54
CHF
14.66 %
09:45:02
BRXC
19.02.2026 08:40:03

AIR France-KLM Market-Perform

AIR France-KLM
12.08 CHF 14.66%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving schrieb am Donnerstag, die Fluggesellschaftsgruppe habe gewinnseitig die Erwartungen übertroffen. Auch 2026 bewege sie sich in die richtige Richtung./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:12 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
11.50 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
12.87 € 		Abst. Kursziel*:
-10.64%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
13.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.88%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

mehr Nachrichten

08:40 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
20.01.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
20.01.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
14.01.26 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
08.01.26 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
