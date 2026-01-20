Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770

9.76
CHF
-0.06
CHF
-0.59 %
12:50:49
BRXC
20.01.2026 11:31:33

AIR France-KLM Market-Perform

AIR France-KLM
9.76 CHF -0.59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Die Nachfrage auf den Nordatlantikstrecken bleibe solide und die Treibstoffkostenentwicklung stütze die Margen, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Airlines und Flughafenbetreibern. Dies stütze zum Jahresstart. Mit Blick auf das vierte Quartal dürften die großen Netzwerk-Fluggesellschaften besser abgeschnitten haben als die Billigflieger. Unter den Airport-Betreibern bevorzugt Irvine Fraport und Aena gegenüber Zurich und AdP./ajx/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
11.50 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
10.54 € 		Abst. Kursziel*:
9.11%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
10.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.90%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

