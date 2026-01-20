AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
AIR France-KLM Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Die Nachfrage auf den Nordatlantikstrecken bleibe solide und die Treibstoffkostenentwicklung stütze die Margen, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Airlines und Flughafenbetreibern. Dies stütze zum Jahresstart. Mit Blick auf das vierte Quartal dürften die großen Netzwerk-Fluggesellschaften besser abgeschnitten haben als die Billigflieger. Unter den Airport-Betreibern bevorzugt Irvine Fraport und Aena gegenüber Zurich und AdP./ajx/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
11.50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
10.54 €
|
Abst. Kursziel*:
9.11%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
10.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.90%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
15.01.26
|EuGH-Urteil zu Flugausfall: Airline muss auch Provision erstatten - AIR France-KLM-Aktie im Plus (AWP)
|
31.12.25
|Dezember 2025: So schätzen Experten die AIR France-KLM-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.11.25
|Analysten sehen für AIR France-KLM-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
19.11.25
|Air France-KLM-Aktie fester: Interesse an Einstieg bei portugiesischer Airline TAP (AWP)
|
06.11.25
|Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost (Financial Times)
|
05.11.25
|Ausblick: AIR France-KLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.10.25
|So schätzen die Analysten die AIR France-KLM-Aktie im Oktober 2025 ein (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu AIR France-KLM
|11:31
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.25
|AIR France-KLM Buy
|UBS AG
|06.03.25
|AIR France-KLM Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|02.07.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|01.05.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09.04.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|AIR France-KLM Sell
|Deutsche Bank AG
|11:31
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08.01.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
