AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AIR France-KLM Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Im Jahr 2025 hätten die europäischen Fluggesellschaften von günstigeren Treibstoffpreisen und einer starken Nachfrage profitiert, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass die operativen Ergebnisse (Ebit) auch im Jahr 2026 steigen werden. Sein Sektorfavorit ist die IAG-Aktie./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
11.50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
12.11 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.04%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
12.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.31%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
31.12.25
|Dezember 2025: So schätzen Experten die AIR France-KLM-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.11.25
|Analysten sehen für AIR France-KLM-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
19.11.25
|Air France-KLM-Aktie fester: Interesse an Einstieg bei portugiesischer Airline TAP (AWP)
|
06.11.25
|Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost (Financial Times)
|
05.11.25
|Ausblick: AIR France-KLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.10.25
|So schätzen die Analysten die AIR France-KLM-Aktie im Oktober 2025 ein (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.09.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der AIR France-KLM-Aktie ein (finanzen.net)
Analysen zu AIR France-KLM
|13:58
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|01.12.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:58
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|01.12.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.25
|AIR France-KLM Buy
|UBS AG
|06.03.25
|AIR France-KLM Outperform
|Bernstein Research
|06.03.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|01.05.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09.04.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|AIR France-KLM Sell
|Deutsche Bank AG
|12.03.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|13:58
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|11.27
|2.88%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:16
|
Barclays Capital
ING Group Overweight
|14:10
|
UBS AG
Schneider Electric Buy
|14:03
|
Bernstein Research
Hennes & Mauritz AB Underperform
|14:00
|
Bernstein Research
Inditex Outperform
|13:58
|
UBS AG
Michelin Neutral
|13:58
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform
|13:58
|
Bernstein Research
easyJet Outperform