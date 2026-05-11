Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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11.05.2026 18:46:00
Ausblick: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 13,66 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 8,34 EUR in den Büchern gestanden.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,93 Prozent auf 16,89 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,15 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 50,16 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 47,15 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 65,27 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 69,30 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.ch
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