Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 38 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Handelskonzern habe eine gute Marktposition im europäischen Lebensmittelhandel und verbessere die in den USA, schrieb Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Studie. In beiden Märkten dürften sich die Bedingungen jedoch verschlechtern./bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
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Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
37.00 €
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Rating jetzt:
Sector Perform
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Kurs*:
31.84 €
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Abst. Kursziel*:
16.21%
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Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
31.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.24%
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Analyst Name::
Manjari Dhar
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KGV*:
-