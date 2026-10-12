NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 38 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Handelskonzern habe eine gute Marktposition im europäischen Lebensmittelhandel und verbessere die in den USA, schrieb Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Studie. In beiden Märkten dürften sich die Bedingungen jedoch verschlechtern./bek/mis;