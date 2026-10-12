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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

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12.10.2026 08:57:52

Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

Ahold Delhaize
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die aktuellen IT-Probleme bei der Supermarktkette Albert Heijn könnten die Aktie zum Wochenstart zunächst belasten, schrieb Richard Trainor in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 06:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 06:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
31.93 € 		Abst. Kursziel*:
19.01%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
31.69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.91%
Analyst Name::
Richard Trainor 		KGV*:
-
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