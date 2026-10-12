Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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12.10.2026 08:57:52
Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
Ahold Delhaize
29.51 CHF -1.88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die aktuellen IT-Probleme bei der Supermarktkette Albert Heijn könnten die Aktie zum Wochenstart zunächst belasten, schrieb Richard Trainor in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 06:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 06:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 06:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
31.93 €
|
Abst. Kursziel*:
19.01%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
31.69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.91%
|
Analyst Name::
Richard Trainor
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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