Ahold Delhaize 29.51 CHF -1.88% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die aktuellen IT-Probleme bei der Supermarktkette Albert Heijn könnten die Aktie zum Wochenstart zunächst belasten, schrieb Richard Trainor in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 06:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 06:32 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.