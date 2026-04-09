Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
37.81CHF
0.13CHF
0.35 %
09.04.2026
SWX
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10.04.2026 07:34:31
Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
Ahold Delhaize
38.80 CHF 0.47%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 38 auf 39,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Quartalsbericht Anfang Mai dürfte die Aktien der Supermarktkette nicht antreiben, schrieb Matthew Clements am Donnerstagabend. Er erwartet aber leicht steigende Ergebnisschätzungen bis 2028./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
39.50 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
41.81 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.52%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
41.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.96%
|
Analyst Name::
Matthew Clements
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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