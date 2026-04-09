Ahold Delhaize 38.80 CHF 0.47% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 38 auf 39,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Quartalsbericht Anfang Mai dürfte die Aktien der Supermarktkette nicht antreiben, schrieb Matthew Clements am Donnerstagabend. Er erwartet aber leicht steigende Ergebnisschätzungen bis 2028./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.